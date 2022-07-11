Київська муніципальна книгарня збирає непотрібні власникам книжки російською

Муніципальна київська книгарня “Сяйво книги”оголосила збір книжок російською, яким вже немає місця у домашніх бібліотеках киян.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

“24 лютого назавжди змінило хід думок українців. Для багатьох людей читати книги російською мовою стало просто неможливим, чимось чужим, неприйнятним”, - повідомили у книгарні.

Уточнюється, що книги передадуть на переробку, на виручені кошти закуплять необхідне для наших військовослужбовців, або долучать їх до інших зборів на щось дороговартісне.

Кожен, хто принесе та здасть видання російською мовою, нададуть знижку 10% на покупку книг.

Збір триватиме до 31 серпня за адресою вул. Велика Васильківська, 6 (ст. м. “Площа Льва Толстого”).

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом. Раніше Верховна Рада проголосувала в цілому за "Закон щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі, тимчасово окупованої території України".