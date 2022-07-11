Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаКультура

Київська муніципальна книгарня збирає непотрібні власникам книжки російською

Мета збору - допомогти військовим.

Київська муніципальна книгарня збирає непотрібні власникам книжки російською
Фото: Макс Левин

Муніципальна київська книгарня “Сяйво книги”оголосила збір книжок російською, яким вже немає місця у домашніх бібліотеках киян.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

“24 лютого назавжди змінило хід думок українців. Для багатьох людей читати книги російською мовою стало просто неможливим, чимось чужим, неприйнятним”, - повідомили у книгарні.

Уточнюється, що книги передадуть на переробку, на виручені кошти закуплять необхідне для наших військовослужбовців, або долучать їх до інших зборів на щось дороговартісне.

Кожен, хто принесе та здасть видання російською мовою, нададуть знижку 10% на покупку книг.

Збір триватиме до 31 серпня за адресою вул. Велика Васильківська, 6 (ст. м. “Площа Льва Толстого”).

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом. Раніше Верховна Рада проголосувала в цілому за "Закон щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі, тимчасово окупованої території України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також