Рада заборонила видавничу продукцію держави-агресора та Білорусі

Верховна Рада проголосувала в цілому за "Закон щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі, тимчасово окупованої території України".

За закон проголосували 306 нардепів, інформує кореспондент Lb.ua.

Ключовими цілями закону є «заборона імпорту видавничої продукції з держави-агресора – Російської Федерації, тимчасово окупованих нею територій України та з Республіки Білорусь, посилення законодавчих обмежень щодо ввезення і розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту, недопущення руйнівного впливу Росії на український книжковий ринок зсередини», — наголошують автори у пояснювальній записці.

Внаслідок законодавчих змін буде заборонено ввезення і розповсюдження в Україні видавничої продукції з Російської Федерації, Білорусі, тимчасово окупованих територій України.

«Раніше видані дозволи на ввезення і розповсюдження такої продукції скасовуються. Для видань, виданих мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для видань, що ввозяться з Російської Федерації. Метою дозвільної процедури є контроль відповідності цих видань вимогам законодавства України, перш за все — перевірка їх змісту на наявність антиукраїнської пропаганди. Забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів – громадян Російської Федерації. Ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року», - йдеться у документі.

В Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України і офіційними мовами Європейського Союзу.

Книги іншими мовами можуть видаватися і розповсюджуватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Перекладна література має видаватися і розповсюджуватися в перекладах на українську мову або будь-яку офіційну мову Європейського Союзу чи мову корінного народу України.

Водночас зберігаються чинні норми законодавства про видання книг будь-якими мовами національних меншин України за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Також передбачено можливість видавати книги будь-якими мовами на замовлення органів влади в інтересах національної безпеки, відсічі російській агресії (без їх поширення в Україні через мережу книгорозповсюдження).

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 19 червня проголосувала в цілому за "Закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".

А на тимчасово окупованих територіях триває нищення українських бібліотек. Зокрема з уцілілого приміщення бібліотеки у Маріуполі окупанти вивезли всі книжки.