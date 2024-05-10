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На параді у Москві були відсутні танки через значні втрати на війні в Україні, – Міноборони Британії

Парад зменшився у порівнянні із довоєнними масштабами.

На параді у Москві були відсутні танки через значні втрати на війні в Україні, – Міноборони Британії
Фото: EPA/UPG

У Москві 9 травня відбувся традиційний військовий парад після так званої “інавгурації” Путіна 7 травня. Раніше паради на 9 травня скасували у 24 містах, насамперед у тих областях, які межують з Україною. Рік тому паради скасували у 21 місті, повідомляє Міноборони Великої Британії. 

Незважаючи на те, що цього року була присутня авіачастина параду з дев’ятьма літаками СУ-30СМ і МіГ-29, а також шістьма штурмовиками СУ-25, московський парад зменшився за масштабом, оскільки демонструвалося менш сучасне військове обладнання порівняно з довоєнними парадами.

З 30 вишикуваних підрозділів на параді понад дві третини були отримані з військових академій, молодіжних та ветеранських груп. На параді також були присутні групи внутрішньої безпеки та служби екстреної допомоги. Загалом у заході взяли участь 9 тисяч курсантів. У 2023 році було 8 тисяч, а у “довоєнному” 2021 році – 11 000.

Хоча на параді було представлено 61 військову машину, важкої броньованої та гусеничної військової техніки не було. Єдиний церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад, був єдиним присутнім основним бойовим танком. Це контрастує з московським парадом 2020 року, де було задіяно 20 основних бойових танків.

Міноборони Британії зазначає, що через значні втрати російського персоналу та техніки внаслідок війни в Україні Росія не мала можливості використовувати паради для демонстрації військової сили.

Нагадаємо, за підрахунками проєкту Oryx, який веде підрахунок усієї знищеної та пошкодженої військової техніки за час повномасштабної війни в Україні, ворог втратив майже 16 тисяч одиниць техніки. Зокрема, Збройні Сили України знищили або захопили щонайменше три тисячі танків, 2 000 з них знищили, понад 500 без ушкоджень перейшли у розпорядження українських армійців, 329 були покинуті ворогом на полі бою, а 156 потребували ремонту.

Також армія окупантів залишилися без 1321 бойової броньованої машини, майже чотирьох тисяч бойових машин піхоти, 431 бронетранспортера, 109 літаків, 137 гелікоптерів, 24 кораблів та підводних човнів. 

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