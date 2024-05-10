60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія втратила в Україні майже 16 тисяч одиниць техніки

Військові аналітики нарахували 2 тисячі знищених танків та понад 500 захоплених.

Російська армія втратила в Україні майже 16 тисяч одиниць техніки
Український танкіст на Донеччині
Фото: EPA/UPG

Проєкт Oryx, який веде підрахунок усієї знищеної та пошкодженої військової техніки за час повномасштабної війни в Україні, оприлюднив дослідження щодо втрат росіян.

За понад два роки вторгнення окупанти в той чи інший спосіб позбулися майже 16 тисяч одиниць техніки. Збройні Сили України знищили або захопили щонайменше три тисячі танків.

Військові експерти стверджують, що 2 тисячі з них перетворилися на металобрухт, понад 500 без ушкоджень перейшли у розпорядження українських армійців, 329 були покинуті ворогом на полі бою, а 156 потребували ремонту. Більшість з них складали танки моделей Т-72 та Т-80.

Також армія окупантів залишилися без 1321 бойової броньованої машини, майже чотирьох тисяч бойових машин піхоти, 431 бронетранспортера, 109 літаків, 137 гелікоптерів, 24 кораблів та підводних човнів. 

Особливість проєкту Oryx - до списку потрапляє лише та техніка, щодо знищення чи захоплення якої є фото або відеодоказ. 

Втрати України, за їхніми підрахунками, втричі менші: 5679 одиниць техніки, з яких 808 танків. 

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies