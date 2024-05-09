У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Влучання в квадраті пр. Металургів вул. Митрополітська вул. Нільсена. Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались”, - написав Андрющенко.

Він додав що на територію кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги.

Згодом Андрющенко повідомив, що у Маріуполі пролунав ще один вибух.

“Знову:) Тепер - Приморській район Маріуполя або Маріупольский район. З’ясовуємо”, - написав радник мера Маріуполя.

Фото: Маріуполь Спротив У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи