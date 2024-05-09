У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Влучання в квадраті пр. Металургів вул. Митрополітська вул. Нільсена. Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались”, - написав Андрющенко.
Він додав що на територію кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги.
Згодом Андрющенко повідомив, що у Маріуполі пролунав ще один вибух.
“Знову:) Тепер - Приморській район Маріуполя або Маріупольский район. З’ясовуємо”, - написав радник мера Маріуполя.
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