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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Ймовірно, вибух відбувся у місці базування окупантів.

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Влучання в квадраті пр. Металургів вул. Митрополітська вул. Нільсена. Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались”, - написав Андрющенко. 

Він додав що на територію кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги. 

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Згодом Андрющенко повідомив, що у Маріуполі пролунав ще один вибух.

“Знову:) Тепер - Приморській район Маріуполя або Маріупольский район. З’ясовуємо”, - написав радник мера Маріуполя. 

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
Фото: Маріуполь Спротив
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи

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