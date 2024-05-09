На вул. Варшавській у Львові знайшли гранату часів Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Громадяни знайшли гранату під час демонтажу старого даху в господарській будівлі на території приватного господарства.

Сапери ДСНС встановили, що це ручна граната Ф-1 часів ІІ Світової війни. Фахівці знищили гранату.

ДСНС нагадує, що навіть застарілі боєприпаси є потенційно небезпечними, тому при їх виявленні слід негайно повідомити за телефоном 101.