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Зеленський: Путін живе в побудованому його спецслужбами світі

Російський керманич вірить, що може перемогти і розколоти Захід. 

Зеленський: Путін живе в побудованому його спецслужбами світі
Інавгурація Путіна
Фото: EPA/UPG

Російський очільник Володимир Путін не збирається зупинятися. Він перебуває в інформаційному акваріумі, в побудованому його спецслужбами світі, і має відчуття, що Захід можна розколоти. 

Таку точку зору президент України Володимир Зеленський висловив під час пресконференції з нагоди візиту президентки Європарламенту Роберти Мецоли до Києва. Він додав, що іноді санкції дійсно не такі потужні, а європейські лідери приходять на "інавгурацію" людини, яка "пограбувала життя українців".

"Чи можна його зупинити? Треба зупинити, обов'язково. Бо піде далі. Куди піде, на які держави – не хочу просто повторюватися. Можемо подивитись географію, зрозуміти історію Радянського союзу, зрозуміти, хто був частиною цього союзу, зрозуміти, куди він буде йти, для чого, до кінця свого життя, бо не хоче позбавитись життя, якого в нього є – життя в Кремлі", – сказав президент.

Він додав, що немає альтернативи українській перемозі, а відновлення територіальної цілісності – це і є справедливість.  

На думку президента України, замало "поставити Путіна на місце" лише на полі бою. Росія не шкодує своїх людей і вбиватиме їх, якщо вони не йтимуть на війну. Тому потрібна політична перемога, зокрема дипломатична. В цьому, на думку Зеленського, може допомогти саміт миру, що пройде в Швейцарії. 

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