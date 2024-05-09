У Києві знизять яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію

Повністю вимикати вуличне освітлення столиці не будуть. Також не вимикатимуть електроенергію для побутових споживачів.

У Києві задля економії електроенергії знизять яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію. Проте повністю вечірнє освітлення не вимикатимуть. Також вимкнення оминуть побутових споживачів.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що рішення пов'язане із масованою ракетно-дроновою атакою ворога на енергетичні об’єкти, яка спричинила дефіцит в енергосистемі країни.

"Укренерго" вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. В тому числі можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва", – написав Попко.

За його словами, влада столиці працює над вирішенням проблеми і пошуком оптимальних шляхів її вирішення.

"Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо", – додав начальник адміністрації.

Він повідомив, що завдяки системі керування зовнішнім освітленням знизять яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

"Продовжуємо шукати інші джерела економії, але на звичайних мешканцях - побутових споживачах поки економити не будемо! Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень", – наголосив Попко.

Також закликав економити електроенергію, особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00, щоб допомогти "Укренерго" уникнути потенційних крайніх заходів – застосування аварійних відключень для побутових споживачів по всій Україні.