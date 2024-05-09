​На Одещині 30-річна жінка допомагала чоловікам незаконно перетинати кордон

Вона із двома спільниками переправляли нелегалів до Молдови.

У Одеській області викрили організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Зокрема, допомагала перетинати нелегалам кордон і 30-річна жінка.

Про це повідомили у ДПСУ.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону ГВВВБ «Південь» та військовослужбовці відділу «Кодима» вищевказаного загону разом із поліцейськими затримали 30-річну громадянку України", – зазначили прикордонники.

Жінка планувала незаконно переправити через держрубіж чотирьох клієнтів – чоловіків призовного віку.

Групу порушників виявили неподалік кордону в Подільському районі на Одещині, вони намагалися перебратися через кордон до придністровського регіону Молдови.

Згодом встановили особи ще двох громадян, які причетні до злочинної діяльності з незаконного переправлення осіб.Одному з ділків клієнти вже передали 4 тис. доларів за "послуги".

"Фігурантів справи затримано міжвідомчою групою в порядку ст. 208 КПК України. Наразі усім трьом повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави", – повідомили у ДПСУ.

Нещодавно у Чернівецькій області поблизу кордону затримали два автомобілі із чоловіками, п’ятеро із яких планували нелегально потрапити до Румунії. Також затримали неповнолітніх 15-річних "провідників".