Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора одного з департаментів ПАТ «Укрнафта» за обвинуваченням в одержанні грошей за вплив на посадових осіб компанії, уповноважених на укладання договорів користування земельними ділянками компанії, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, обіймаючи посаду начальника одного з управлінь ПАТ «Укрнафта» запропонував своїй знайомій, з якою з 2010 року працював у приватному товаристві, користуватись та здійснювати обробку 30 га землі, яка перебуває у володінні та розпорядженні управління «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Фігурант запропонував жінці платити йому особисто 80 тис. грн., в якості щорічного платежу за користування землею, на що вона погодилася.

В подальшому, у 2022 році, через проблеми зі збором врожаю, жінка не виплатила посадовцю 80 тис. грн за користування земельними ділянками. Після цього, фігурант почав надсилати їй у месенджері повідомлення, у яких погрожував, що забере ділянки та перешкоджатиме у зборі врожаю.

Користуючись земельними ділянками, жінка неодноразово просила посадовця укласти з нею офіційний договір, який би закріпив її право на користування землею, однак фігурант наголошував що достатньо платити йому особисто 80 тис. грн. на рік та запевняв, що не буде ніяких проблем.

Під час чергової зустрічі із вказаним посадовцем у грудні 2023 року жінка знову ініціювала процес офіційного оформлення її права на користування землею. На вказану пропозицію чоловік повідомив, що спочатку жінка має сплатити йому особисто 160 тис. грн. за користування земельними ділянками за 2022-2023 роки, а вже потім він допоможе їй і домовиться з уповноваженими особами про укладення з нею договорів на оренду землі.

Гроші обвинувачений отримував у кілька етапів. Першу частину в розмірі 80 тис. грн. фігурант отримав від жінки у січні 2024 року, перебуваючи біля залізничного вокзалу м. Києва, у власному автомобілі. Під час отримання другої частини - 80 тис. грн. на тому ж місці фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України.

В ході слідства, накладено арешт на майно обвинуваченого, з метою забезпечення конфіскації майна.

Наразі обвинувальний акт відносно посадовця скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.