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Росіяни за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є поранені

З лінії фронту евакуйовано 307 людей, у тому числі 38 дітей.

Росіяни за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є поранені
Фото: Facebook/Вадим Філашкін

Росіяни за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Красногорівці поранено 2 людини. У Кураховому та Гострому пошкоджені адмінбудівлі, у Гірнику — 2 приватні будинки. Обстріляні околиці Селидового.

Краматорський район. У Лимані знищено 6 приватних будинків, пошкоджено 2 адмінбудівлі. Обстріляні околиці Костянтинівської і Миколаївської громад. В Іллінівській громаді пошкоджено 15 будинків у Старій Миколаївці і 1 — у Зорі.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. У Залізному Торецької громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці Сіверської громади.

Також зазначимо, що вночі ППО збила 17 із 20 російських "шахедів". Усі збиті дрони – в межах Одеської області.

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