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​За добу росіяни 350 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, поранено двох жінок

Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках уночі.

​За добу росіяни 350 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, поранено двох жінок
Запоріжжя, обстріл (архівне фото)
Фото: Facebook/Іван Федоров

За добу російські війська понад 350 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області. В результаті дві людини дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав вісім авіаційних ударів по Веселянці, Оріхову, Роботиному. 125 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Чотири обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине. 223 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Верхньої Терси, Копанів та Малинівки.

Внаслідок авіаудару по Запорізькому району місцева мешканка дістала поранення. Ще одну жінку поранено внаслідок обстрілу села Магдалинівка.

"Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках, підступно вночі. Пошкодили оселі, поранили людину. 65-річну жінку доставили до Запорізької обласної клінічної лікарні", - повідомив Федоров.

Як повідомлялося, ввечері 8 травня російська армія завдала три удари по селищу Веселянка Запорізького району.

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