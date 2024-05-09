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Уночі ППО збила 17 із 20 російських "шахедів"

Усі збиті дрони - в межах Одеської області.

Уночі ППО збила 17 із 20 російських "шахедів"
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Уночі силами протиповітряної оборони було знищено 17 із 20 російських ударних безпілотників, які атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим", - написав він у Telegram.

Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 17 ударних БПЛА в Одеській області.

Докладніше про те, як проходить звичний день члена мобільної вогневої групи, що заважає ворожим безпілотникам дістатися своєї цілі, читайте в нашому матеріалі "Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ"

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