Уночі ППО збила 17 із 20 російських "шахедів"

Уночі силами протиповітряної оборони було знищено 17 із 20 російських ударних безпілотників, які атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим", - написав він у Telegram.

Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 17 ударних БПЛА в Одеській області.

Докладніше про те, як проходить звичний день члена мобільної вогневої групи, що заважає ворожим безпілотникам дістатися своєї цілі, читайте в нашому матеріалі "Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ"