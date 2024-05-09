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Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території

Генсек Альянсу під час візиту до Італії підтвердив, що НАТО не надсилатиме війська в Україну.

Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Італії заявив, що Альянс, як і раніше, не має наміру використовувати війська на території України.

За його словами, які цитує італійське медіа ANSA, під час візиту до Києва Столтенберг не почув закликів до надсилання військових країн НАТО. Натомість йшлося про те, щоб Альянс збільшив підтримку України, постачаючи більше зброї.

Генсек переконаний, що Путін досі вірить у військову перемогу, тому "єдиний спосіб переконати Росію сісти за перемовини - це довести на полі бою, що вона не переможе", а для цього потрібно надавати Україні зброю.

Під час свого візиту до Італії Столтенберг подякував прем'єр-міністерці країни Джорджі Мелоні за спільне з Францією надання Україні системи ППО SAMP/T.

  

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