Президент України призначив на посади 116 суддів

Українським судам все ще бракує чимало суддів - від 22% до 61%.

Президент України Володимир Зеленський у середу підписав низку указів про призначення на посади суддів різних рівнів. На сайті Офісу глави держави таких документів оприлюднено 24. Загалом в них йдеться про 116 служителів Феміди.

Як заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у Facebook, ці рішення на крок наближають Україну до відновлення довіри до судової системи. Проте ситуація з кадровим забезпеченням вітчизняних судів не є простою.

За словами Мудрої, не закритими залишаються від 22% до 61% посад суддів - залежно від спеціалізації та інстанційності. Через це деякі суди взагалі не здатні працювати, в інших проблеми з кадрами заважають доступу бізнесу та громадян до правосуддя, збільшуючи навантаження і час розгляду справ.

Нинішнє масове призначення чиновниця назвала "світлом у кінці тунелю" і заявила, що велика кількість конкурсів на посади суддів триватимуть до 2025 року.