Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

LB.ua в Google News

Сьогодні, 8 травня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 183 вибухи.

По Білопільській громаді росіяни вдарили дронами, артилерією та мінометами.

Юнаківську громаду окупанти атакували з мінометів, РСЗВ, артилерії та КАБами.

Також КАБами та з кулемету російські військові атакували Шалигинську громаду.

По Есманьській громаді окупаційні війська вдарили з мінометів, артилерії та кулеметів.

Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла мінометами, РСЗВ, артилерією та дронами.

Зноб-Новгородську та Краснопільську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Миропільську - з артилерії.

Також з мінометів та гранатомету російські військові обстріляли Великописарівську громаду.