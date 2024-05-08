Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
ГоловнаСвіт

США готують новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати планують повернутись до того темпу надання допомоги, в якому перебували до перерви у фінансуванні.

США готують новий пакет допомоги Україні
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Адміністрація президента США Джо Байдена готує чергову безпекову допомогу Україні.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні”, - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Речник Держдепартаменту США нагадав, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує можливість повернення до таких темпів надання допомоги. 

Міллер зазначив, що Україна може незабаром очікувати додаткового фінансування, хоча і не повідомив подробиць.

  • Радник президента США з національної безпеки впевнений, що поставки озброєння, схвалені Конгресом, можуть допомогти Україні зупинити російський наступ.

  • 28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies