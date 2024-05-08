США готують новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати планують повернутись до того темпу надання допомоги, в якому перебували до перерви у фінансуванні.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує чергову безпекову допомогу Україні.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні”, - зазначив він.

Речник Держдепартаменту США нагадав, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує можливість повернення до таких темпів надання допомоги.

Міллер зазначив, що Україна може незабаром очікувати додаткового фінансування, хоча і не повідомив подробиць.