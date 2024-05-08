Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
ГоловнаСвіт

Уряд Хорватії може очолити проукраїнський кандидат Пленкович

Для формування більшості треба голос ще одного депутата.

Уряд Хорватії може очолити проукраїнський кандидат Пленкович
Андрей Пленкович
Фото: EPA/UPG

В парламенті Хорватії досягли домовленості про коаліцію, наближаючи формування уряду та призначення прем'єр-міністра.

Про це повідомляє HRT.

Хорватський демократичний союз (HDZ) досяг домовленості про коаліцію з ультраправим "Вітчизняним рухом".

До HDZ входить виконувач обов'язків прем'єр-міністра Хорватії Андрей Пленкович.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В результаті переговорів з'явилися обриси коаліційної угоди. Вона передбачає надання "Вітчизняному руху" трьох міністерських портфелів, серед них - сільського господарства.

Крім того, для "Вітчизняного руху" створять нове Міністерство демографії. Його очільник матиме також посаду віцепрем'єр-міністра. 

Пленкович зауважив, що Хорватія стане "першою в Європейському Союзі, хто створить таке міністерство".

Водночас, майбутній коаліції зараз не вистачає голосу ще одного депутата, щоб отримати 76 місць, необхідних для більшості. Раніше додаткові голоси HDZ надавала партія представників сербської меншини Хорватії. Втім, їх співпраця з "Вітчизняним рухом" навряд буде можлива.

  • Парламент Хорватії (Сабор) розпустили у березні після невдалої спроби розпуску у лютому. Тоді тисячі мітингувальників зібралися у Загребі, щоб протестувати проти уряду та вимагати якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.

  • Хорватія переживає рік супервиборів – країна обиратиме парламент, главу держави та депутатів у Європарламент.

  • Економіка Хорватії є однією з найбільш швидкозростаючих в ЄС за останні два роки, завдяки доступу до фондів блоку, євро та вступу до безвізової Шенгенської зони. Цього року уряд прогнозує економічне зростання на 2,8%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies