Уряд Хорватії може очолити проукраїнський кандидат Пленкович

Для формування більшості треба голос ще одного депутата.

В парламенті Хорватії досягли домовленості про коаліцію, наближаючи формування уряду та призначення прем'єр-міністра.

Про це повідомляє HRT.

Хорватський демократичний союз (HDZ) досяг домовленості про коаліцію з ультраправим "Вітчизняним рухом".

До HDZ входить виконувач обов'язків прем'єр-міністра Хорватії Андрей Пленкович.

В результаті переговорів з'явилися обриси коаліційної угоди. Вона передбачає надання "Вітчизняному руху" трьох міністерських портфелів, серед них - сільського господарства.

Крім того, для "Вітчизняного руху" створять нове Міністерство демографії. Його очільник матиме також посаду віцепрем'єр-міністра.

Пленкович зауважив, що Хорватія стане "першою в Європейському Союзі, хто створить таке міністерство".

Водночас, майбутній коаліції зараз не вистачає голосу ще одного депутата, щоб отримати 76 місць, необхідних для більшості. Раніше додаткові голоси HDZ надавала партія представників сербської меншини Хорватії. Втім, їх співпраця з "Вітчизняним рухом" навряд буде можлива.