Президент Хорватії візьме участь у парламентських виборах і в разі перемоги залишить посаду

Президент Хорватії Зоран Мілановіч у суботу виступив із заявою про те, що візьме участь у парламентських виборах, які відбудуться в країні 17 квітня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на хорватська у телерадіокомпанію ХРТ.

"Я вирішив виступити кандидатом на виборах у Сабор (парламент Хорватії). Після перемоги, у якій я впевнений, я піду з посади президента республіки і за підтримки нової парламентської більшості візьму на себе відповідальність за керівництво хорватським урядом. До вступу на нову посаду, я продовжу виконувати обов'язки президента Хорватії відповідно до зобов'язань, описаних у конституції", - сказав Мілановіч.

Напередодні він призначив парламентські вибори на 17 квітня, а в четвер парламент Хорватії було розпущено у зв'язку з початком підготовки до виборів. За це рішення проголосували всі присутні на сесії парламентарії.

Вибори президента мають відбутися в Хорватії до кінця року.