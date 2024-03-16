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Президент Хорватії візьме участь у парламентських виборах і в разі перемоги залишить посаду

Голосування відбудеться 17 квітня.

Президент Хорватії візьме участь у парламентських виборах і в разі перемоги залишить посаду
Зоран Міланович
Фото: ЕРА/UPG

Президент Хорватії Зоран Мілановіч у суботу виступив із заявою про те, що візьме участь у парламентських виборах, які відбудуться в країні 17 квітня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на хорватська у телерадіокомпанію ХРТ.

"Я вирішив виступити кандидатом на виборах у Сабор (парламент Хорватії). Після перемоги, у якій я впевнений, я піду з посади президента республіки і за підтримки нової парламентської більшості візьму на себе відповідальність за керівництво хорватським урядом. До вступу на нову посаду, я продовжу виконувати обов'язки президента Хорватії відповідно до зобов'язань, описаних у конституції", - сказав Мілановіч.

Напередодні він призначив парламентські вибори на 17 квітня, а в четвер парламент Хорватії було розпущено у зв'язку з початком підготовки до виборів. За це рішення проголосували всі присутні на сесії парламентарії.

Вибори президента мають відбутися в Хорватії до кінця року.

  • Спроба розпустити парламент у Хорватії в лютому провалилася. Тоді тисячі мітингувальників зібралися у Загребі, щоб протестувати проти уряду та вимагати якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.
  • Зараз Хорватія переживає рік супервиборів – країна обиратиме парламент, главу держави та депутатів у Європарламент.
  • Економіка Хорватії є однією з найбільш швидкозростаючих в ЄС за останні два роки, завдяки доступу до фондів блоку, євро та вступу до безвізової Шенгенської зони. Цього року уряд прогнозує економічне зростання на 2,8%.
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