Греція приєдналася до коаліції з розмінування України

Також обговорювалося посилення оборонної співпраці в рамках ЄС і НАТО.

Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас під час візиту у Литві, обговорив участь Греції в коаліції з розмінування України та посилення оборонної співпраці в рамках ЄС і НАТО.

Про це ідеться на сайті міноборони Греції.

Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас відвідав Литву, де зустрівся з міністром національної оборони країни Арвідасом Анушаускасом та обговорив низку питань, зокрема участь Греції в коаліції з розмінування України.

Під час зустрічі двох міністрів обговорювалося подальше зміцнення взаємодії у сфері оборонного співробітництва як на двосторонньому рівні, так і в межах ЄС і НАТО, а також розвиток регіональних і міжнародних аспектів безпеки та оборони, відзначалася участь Литви в оборонних інноваційних проектах Греції.

Також обговорювалася участь Греції у програмі розмінування України.

"Я розпочну з ситуації в Україні та повторю нашу позицію, що ми розцінюємо вторгнення в Україну як грубе порушення її національного суверенітету та міжнародного права. І ми раді, що нещодавно приєдналися до коаліції з розмінування під вашим керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі", – зазначив Дендіас.

Уряд Греції планує закупити для передачі Україні різні види боєприпасів. Зокрема, Греція може поставити Україні 2 тис. авіаракет Zuni; 180 реактивних снарядів калібру 75-мм; 90 тис. протитанкових боєприпасів калібру 90-мм; 4 млн набоїв до стрілецької зброї.