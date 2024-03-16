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ЄС погодив закон щодо протидії примусовій праці

Компанії зобов'яжуть доводити, що їхня продукція виготовлена без порушень прав людини.

ЄС погодив закон щодо протидії примусовій праці
Фото: EPAUPG

Країни Євросоюзу погодили текст законопроєкту щодо нових вимог до продукції компаній, які працюють на європейському ринку. Від бізнесів вимагатимуть доказів, що їхні товари були виготовлені без шкоди для довколишнього середовища та з дотриманням прав людини.

Як пише BBC, документ спрямований запобігти таким явищам як примусова дитяча праця. 17 країн з 27 членів ЄС підтримали ініціативу, жодна не висловилася проти. Щоб стати законом, новим правилам ще потрібно отримати схвалення Європарламенту.

Порівняно з оригінальним законопроєктом, представленим у лютому, до заключної редакції було внесено чимало змін. Одна з них передбачає, що докази мають надавати лише компанії, які налічують понад 1000 співробітників та річний обіг яких складає від 450 мільйонів євро. Ця норма була додана на вимогу Італії та Німеччини, які боялись, що європейська бюрократія відлякає малий та середній бізнес. 

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