Шольц, Макрон і Туск обговорюють у Берліні питання єдності довкола України

"Щоб був мир, нам потрібна сміливість сказати, що ми готові вжити всіх заходів, щоб гарантувати, що Росія не переможе", - заявив згодом лідер Франції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 березня приймає у Берліні президента Франції Еммануеля Макрона і главу польського уряду Дональда Туска, передає Reuters.

Таким чином вони намагаються продемонструвати європейську єдність у підтримці України.

Поспіхом організований минулого місяця саміт у Парижі був покликаний надати новий імпульс проблематичним зусиллям Заходу допомогти Києву відбити російське вторгнення.

Репліка президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення західних військ в Україні спровокувала випади з боку німецького канцлера і цим підкреслила давні розбіжності між провідними державами ЄС.

"Настав час для спокою між Францією та Німеччиною. Я думаю, що ця зустріч допоможе послабити напруженість та посилити підтримку України", - заявив 14 березня журналістам колишній міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Очікується, що Макрон спершу роведе двосторонню зустріч із Шольцом, опісля прибуде польський прем'єр. За підсумками зустрічі сторони зроблять спільну заяву.

Згодом на сторінці Макрона у соцмережі Х зявився допис про те, що "війна недалеко від нас" і "щоб був мир, нам потрібна сміливість сказати, що ми готові вжити всіх заходів, щоб гарантувати, що Росія не переможе".

"Якщо ми сьогодні вирішуємо бути слабкими, якщо стикаємося з кимось, хто перейшов усі межі, ми наївно говоримо: «Я не піду далі того чи цього», ми приймаємо рішення не про мир, а про поразку", - наголосив Макрон.