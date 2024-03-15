У Червоному морі хусити поцілили ракетою у торговельне судно, пише Reuters з посиланням на Службу морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO).

Корабель зазнав пошкоджено за 140 км на захід від єменського порту Ходейда.

Відомо, що постраждалих немає.

“Судно отримало низку пошкоджень. Повідомляється, що екіпаж у безпеці, і корабель прямує до наступного запланованого порту”, − йдеться в повідомленні служби.

Інше судно, яке перебувало за 93 км на південний захід від Ходейди, повідомило про дві ракети, які пролетіли над ним та вибухнули на відстані.

Вчора американські військові заявили, що хусити випустили дві протикорабельні балістичні ракети з Ємену в бік Аденської затоки та дві ракети в бік Червоного моря, але пошкоджень кораблів або персоналу США чи коаліції не було.