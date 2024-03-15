Сенат США не збирається поспішати із законом про заборону TikTok

Законопроєкт щодо примусового продажу компанією ByteDance соціальної мережі TikTok навряд чи буде розглянений у Сенаті США в найближчі тижні.
Як повідомляє Reuters, схвалений Палатою представників документ, який містить погрозу заборонити сервіс коротких відео в Америці, у верхній палаті Конгресу вважають "недостатньо глибоким". Таку думку висловила голова комітету з комерції Марія Кентвелл.
Сенатори хочуть, щоб законопроєкт стосувався широкого спектру питань щодо безпеки закордонних додатків, які отримують дані американців. У комітеті вважають, що можуть підготувати "сильніший" проєкт, який би давав владі справді ефективні інструменти контролю.
Як демократи, так і республіканці згодні, що документ варто "відкрити для можливих поправок" - а це може суттєво затягнути процес його розгляду.
- Палата представників схвалила потенційну заборону TikTok без особливиї вагань - вже через 8 днів після появи ініціативи.
- Президент Джо Байден підтримує документ і пообіцяв його підписати в разі проходження усіх голосувань.
- Натомість Дональд Трамп виступає проти заборони, бо не хоче поліпшення показників Facebook.