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Сенат США не збирається поспішати із законом про заборону TikTok

У комітеті вважають схвалений Палатою представників документ недостатньо глибоким.

Сенат США не збирається поспішати із законом про заборону TikTok
Фото: Reuters

Законопроєкт щодо примусового продажу компанією ByteDance соціальної мережі TikTok навряд чи буде розглянений у Сенаті США в найближчі тижні.

Як повідомляє Reuters, схвалений Палатою представників документ, який містить погрозу заборонити сервіс коротких відео в Америці, у верхній палаті Конгресу вважають "недостатньо глибоким". Таку думку висловила голова комітету з комерції Марія Кентвелл. 

Сенатори хочуть, щоб законопроєкт стосувався широкого спектру питань щодо безпеки закордонних додатків, які отримують дані американців. У комітеті вважають, що можуть підготувати "сильніший" проєкт, який би давав владі справді ефективні інструменти контролю.

Як демократи, так і республіканці згодні, що документ варто "відкрити для можливих поправок" - а це може суттєво затягнути процес його розгляду.

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