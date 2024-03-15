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Ті, хто ставить певні обмеження на підтримку України, обирають поразку, - Макрон

Якщо ситуація погіршиться, Франція буде готова забезпечити, щоб Росія ніколи не перемогла.

Ті, хто ставить певні обмеження на підтримку України, обирають поразку, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ситуацію із війною проти Росії у інтерв’ю французьким телеканалам, повідомляє Укрінформ.

"Ті, хто ставить певні "обмеження" на підтримку України, "обирають поразку", - сказав Макрон. 

"Якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові забезпечити, щоб Росія ніколи не перемогла", - зазначив президент Франції.

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Макрон нагадав, що говорив з Володимиром Путіним, коли це було необхідно, але не розмовляв з російським лідером протягом декількох місяців. 

Президент Франції наголосив, що "недоречно погрожувати, коли у вас є ядерна зброя", відреагувавши таким чином на останні заяви Путіна.

Водночас Макрон порадив французам почувати себе захищеними, тому що Франція є ядерною силою. 

“Ми готові, у нас є доктрина. Коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, це інструмент безпеки. Це покладає на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації", - підкреслив французький президент.

Втім, у інтерв’ю Макрон відмовився називати Путіна автократом чи диктатором. Він описав Путіна як людину, яка "потрапила у репресивний і авторитарний дрейф у своїй країні, яка в останні роки обрала для себе роль дестабілізуючої сили на кількох театрах військових дій".

  • Президент Франції Еммануель Макрон відклав давно запланований візит в Україну на тлі напруженості з союзниками через його дедалі більш агресивні коментарі щодо Росії.
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