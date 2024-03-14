Бійці ССО не дозволили росіянам замінувати водойми на Херсонщині

Оператори 73-го морського центру ССО завадили спробі російських окупантів замінувати водойми у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба ССО.
Українські захисники під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни. Також на місці знаходився особовий склад противника.
“Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів”, - зазначили в ССО.
По окупантам завдали ударів безпілотними системами.
В результаті роботи операторів ССО техніку противника було знищено.