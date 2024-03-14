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Бійці ССО не дозволили росіянам замінувати водойми на Херсонщині

Українські захисники знищили російську техніку.

Бійці ССО не дозволили росіянам замінувати водойми на Херсонщині
Боєць ССО (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

Оператори 73-го морського центру ССО завадили спробі російських окупантів замінувати водойми у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Українські захисники під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни. Також на місці знаходився особовий склад противника. 

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“Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів”, - зазначили в ССО.

По окупантам завдали ударів безпілотними системами. 

В результаті роботи операторів ССО техніку противника було знищено.

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