Головне за четвер, 14 березня: удари по Харкову, Нікополю та Вінниччині, заяви Верховної Ради і МЗС щодо російських "виборів"

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 68 бойових зіткнень, ворожі обстріли, події в Курській та Бєлгородській областях. Яким запам’ятається 750-й день повномасштабної війни.

Сьогодні ввечері, 14 березня, російський безпілотник у Вінницькій області влучив у житловий будинок.

Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов. “Троє людей госпіталізовані”, - написав Борзов.

На місці працюють відповідні служби.

Верховна Рада сьогодні, 14 березня, звернулася (законопроєкт 11078) до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України.

Також не визнавати "вибори" у спільній заяві закликали голови Комітетів закордонних справ Латвії, Литви, Естонії, Ірландії, Чехії, Бельгії, Данії, Італії, Ісландії, Іспанії, США, Великої Британії, Ізраїлю, Канади, Польщі, Люксембургу, Молдови, Румунії.

Документ, який підтримала Рада, містить заклик засудити РФ за проведення “виборів” на окупованій частині України і протидіяти спробам залучити міжнародних спостерігачів. Крім того, Рада закликає посилити санкції проти Росії.

Також український парламент просить збільшити допомогу Силам оборони України для відновлення територіальної цілісності, а також взяти участь у реалізації Формули миру Зеленського та в глобальному саміті миру.

Заяву щодо проведення Росією так званих “президентських виборів” на тимчасово окупованих територіях України опублікувало Міністерство закордонних справ України.

МЗС України наголошує, що проведення «виборів» президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

Примусове залучення до участі у так званих «виборах» мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним.

МЗС закликає громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території Російської Федерації, не брати участі у «псевдовиборах» президента РФ. Задля власної безпеки та враховуючи схильність російської влади до провокацій, відомство закликає у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу «виборчих дільниць», об’єктів військової інфраструктури окупаційних військ РФ.

МЗС зазначає, що російська диктатура давно не має нічого спільного з демократією, зокрема процедурою відкритих і конкурентних виборів. Володимира Путіна, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за підозрою у вчиненні тяжких воєнних злочинів, вже 24 роки утримує при владі не вільне волевиявлення народу, а маніпуляції з конституцією Російської Федерації, тотальна пропаганда, знищення будь-яких проявів політичної конкуренції та політичне насильство, включно зі вбивствами значимих незалежних політичних фігур.

МЗС закликає міжнародні медіа та публічних осіб не допомагати Кремлю в створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс “виборами”, використовуючи притаманну демократичним державам термінологію.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 103 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Водяне Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 березня – в нашій новині.

Харків удень зазнав ракетного обстрілу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова повідомив, що ворог застосував ракети. Він також уточнив, що влучання наразі зафіксовані в близькому передмісті Харкова, але загроза для міста зберігається.

Згодом Синєгубов повідомив, що зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі.

Російські війська влаштували терор Нікополю Дніпропетровської області. За добу ворог атакував район дронами-камікадзе, а також чотири рази накривав вогнем важкої артилерії.

За інформацією очільника Дніпропетровської області Сергія Лисака, постраждали шестеро людей віком від 7 до 74 років.

"У місті пошкоджені майже десяток багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, господарська споруда. А ще два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечені авто і лінії електропередач", — зазначив Лисак.

У місті Суми під завалами частково зруйнованого російським ударом будинку виявили тіло третьої загиблої людини.

Роботи тривають, повідомили в ДСНС. "На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Дрон влучив у п'ятиповерхівку. Вчора було відомо про двох жертв і близько 10 поранених.

Цивільне населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуйовуватимуть через військові дії російських добровольців. У місті горить районна адміністрація через "приліт", а на території Курської та Бєлгородської області Росії ведуться бої.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що на території Курської та Бєлгородської області Росії, куди увійшли легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) та "Сибірській батальйон", ведуться бої.

Раніше в РДК повідомили, що їм вдалося просунутися на кілька десятків кілометрів вглиб території РФ, а також взяти у полон російських військових, яких .обіцяють передати українській стороні "для поповнення обмінного фонду". Зазначається, що операція готувалася кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з авдіївського фронту.

Подробиці – в новині.

Пізніше бійці російських добровольчих формувань оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб Курської та Бєлгородської областей. Його відкриють сьогодні вночі, після цього розпочнеться обстріл.

Бійці "РДК" закликали мешканців населених пунктів Курської та Білгородської областей до термінової евакуації "у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території" РФ.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", – закликають бійці.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!