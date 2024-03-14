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З кожним днем ми накопичуємо все більше такої потрібної сили, далекобійної сили, - Зеленський

Українські оборонні підприємства знайшли спосіб, як Україні посилитися.

З кожним днем ми накопичуємо все більше такої потрібної сили, далекобійної сили, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, у День українського добровольця, важливо згадати хоробрість та відданість усіх тих, хто став оборонцями України в 14-му році, хто вистояв у час тодішнього протистояння, хто зберіг Україну у 22-му році й хто зараз зберігає та зміцнює наші позиції, усю нашу державу. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні один із тих днів, коли ми особливо вдячні всім нашим людям, які обрали для себе шлях захисту України, нашої незалежності. Які воюють на фронті, які працюють на оборону та завдяки яким Україна живе й досягає власних цілей. Більше того, очевидно та ефективно повертає цю війну додому, в Росію – туди, де мають відчути справжню ціну війни”, - зазначив президент. 

Володимир Зеленський сьогодні відзначив нагородами наших воїнів – орденами, званням Герой України, медаллю “За військову службу Україні”. 

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Станом на сьогодні вже загалом 73 750 українців та українок відзначені державними нагородами. 

“Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств – оборонних. Офіційно про таке не говоримо. І зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитися. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили”, - наголосив голова держави.

Він подякував українським виробникам за снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ. 

Також президент говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем

“Ми скоординували наші позиції напередодні зустрічі в тристоронньому форматі Німеччина – Франція – Польща. Очевидно, що зміст зустрічі буде багато в чому про Україну – про нашу спільну силу. Також обговорили з паном канцлером Шольцом подальшу спільну роботу в оборонній сфері: допомогу, яка потрібна, та спільне виробництво зброї – і на державному рівні, і на рівні компаній. Звичайно, говорили і про Євросоюз – нашу роботу заради того, щоб якнайшвидше розпочалися переговори щодо повноправного вступу України”, - підсумував Володимир Зеленський. 

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