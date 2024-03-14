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Російська влада використовує мешканців своїх прикордонних областей як "живий щит", – ГУР МО

Російська влада погрожує людям не лише штрафними санкціями, але й звільненням з роботи.

Російська влада використовує мешканців своїх прикордонних областей як "живий щит", – ГУР МО
Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Перехоплені українською розвідкою розмови російських силовиків і місцевого населення свідчать, що в Бєлгородській та Курській областях РФ транспортні вузли оточені, стоять блокпости.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Влада намагається використовувати вчергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, як «живий щит» для того, щоб захищати російський терористичний режим", – сказав Юсов.

Він додав, що російська влада погрожує людям не лише штрафними санкціями, але й звільненням з роботи.

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Сьогодні легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон анонсували "обмежену військову операцію". 

Російські добровольці закликали мешканців прикордоння до евакуації. У зв′язку з цим вони відкрили гуманітарний коридор для цивільних і російських військовослужбовців із 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 ранку 15 березня.

Що передувало

  • Раніше, 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.

  • 14 березня глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.

  • Згодом в РДК закликали усіх жителів Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.

  • Цивільне населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуйовуватимуть через військові дії російських добровольців. У місті горить районна адміністрація через "приліт", а на території Курської та Бєлгородської області Росії ведуться бої.

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