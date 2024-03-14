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Після обстрілу нафтобази у Харкові рівень забруднення річок перевищував норму в 820 разів

Зараз рівень забруднення Сіверського Донця на цей час прийшов в норму, решта річок — в середньому в 12 разів вище допустимого.

Після обстрілу нафтобази у Харкові рівень забруднення річок перевищував норму в 820 разів
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Після того, як російська окупаційна армія безпілотниками зруйнувала нафтобазу в Немишлянському районі Харкова у лютому, близько 3 тисяч тонн нафтопродуктів потрапило в водойми області через виток. 

"Рівень забрудненості річки Сіверський Донець перевищував норму в 3,7 рази, Лопань – в 2 рази, Немишля – в 260 разів, Харків – у 820" , – повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише АрміяInform.

Зазначається, що завдяки оперативним заходам рівень забруднення вдалося знизити. Зокрема, рівень забруднення Сіверського Донця на цей час прийшов в норму, решта річок — в середньому в 12 разів вище допустимого.

Видання зазначає, що за фактом удару триває кримінальне провадження за статтею 438 ККУ "Порушення законів і звичаїв війни". Розслідують злочин прокурори спеціальної екологічної прокуратури.

"Залежно від висновків судово-кримінальних експертів, можливо, буде здійснена додаткова перекваліфікація злочину на ст. 441 ККУ "Екоцид" та ст. 273 "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах", – додали у виданні.

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