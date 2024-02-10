Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)

Загинули діти віком семи, чотирьох років та немовля близько шести місяців.

Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, серед них немовля та діти семи та чотирьох років. Відомо про пів сотні постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлення. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Харкова збільшилася до 57.

"Ці люди — жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей. Щоб надати їм усе необхідне, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни", — заначив він.

З 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані.

Внаслідок ворожих ударів загинули семеро людей, серед них троє дітей: семи, чотирьох років та немовля близько шести місяців.

"В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих", – додає Олег Синєгубов.

Станом на ранок 10 лютого відомо про ще трьох поранених.