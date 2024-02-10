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Через ворожі обстріли на Донеччині знеструмлена шахта

Під землею перебували шахтарі.

Через ворожі обстріли на Донеччині знеструмлена шахта
Фото: ukrinform.ua

Через російські обстріли на Донеччині знеструмлювалась шахта, на той момент під землею залишалися працівники. 

Про це повідомили у Міненерго.

"У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта", — ідеться у повідомленні.

Через відключення світла під землею залишилися 20 шахтарів, за кілька годин їх вивели на поверхню.

Станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.

Через бойові дії відключилася повітряна лінія у Миколаївській області. Були знеструмлені три вітрові електростанції та споживачі у Миколаєві та Очакові. Всі люди вже зі світлом.

Також прогнозується імпорт електроенергії – 2856 МВт*год зі Словаччини, Румунії та Молдови та  експорт – 2716 МВ*год до Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови.

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