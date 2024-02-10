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Наслідки російського обстрілу Харкова: в одному з будинків загинула вся родина

В одному з будинків виявили п'ять тіл.

Наслідки російського обстрілу Харкова: в одному з будинків загинула вся родина
Фото: Сергій Болвінов

У Харкові унаслідок нічної атаки безпілотників семеро людей загинули і троє зазнали поранень, згоріли 15 будинків. В одному з будинків виявили тіла цілої сім'ї — троє дітей та двоє дорослих, в іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Фото: Сергій Болвінов

"Як встановили слідчі, після обстрілу стався витік палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15 будинках. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки", — зазначив правоохоронець. 

За інформацією ДСНС, в іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж у Харкові.

Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, серед них немовля та діти 7 та 4 років.

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