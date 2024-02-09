Прикордонники знайшли нелегала-втікача в багажнику автомобіля

Крім нього, в автомобілі був ще один бажаючий втекти з України.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали у Одеській області двох бажаючих нелегально виїхати з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонний наряд на Одещині зупинив автівку, в якій прямували водій та два пасажири. Один з чоловіків чомусь зайняв місце в багажнику”, - повідомили прикордонники.

Уточнюється, що пасажири хотіли перетнути кордон. В цьому їм мав допомогти за 400 та 300 доларів кермувальник авта.

На порушників склали матеріали про адмінвідповідальність, а водію автомобіля загрожує кримінальна відповідальність.

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