Прикордонники знайшли нелегала-втікача в багажнику автомобіля

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали у Одеській області двох бажаючих нелегально виїхати з України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Прикордонний наряд на Одещині зупинив автівку, в якій прямували водій та два пасажири. Один з чоловіків чомусь зайняв місце в багажнику”, - повідомили прикордонники.
Уточнюється, що пасажири хотіли перетнути кордон. В цьому їм мав допомогти за 400 та 300 доларів кермувальник авта.
На порушників склали матеріали про адмінвідповідальність, а водію автомобіля загрожує кримінальна відповідальність.
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