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Прикордонники знайшли нелегала-втікача в багажнику автомобіля

Крім нього, в автомобілі був ще один бажаючий втекти з України.

Прикордонники знайшли нелегала-втікача в багажнику автомобіля
Прикордонники знайшли в багажнику автомобіля нелегала-втікача
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали у Одеській області двох бажаючих нелегально виїхати з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонний наряд на Одещині зупинив автівку, в якій прямували водій та два пасажири. Один з чоловіків чомусь зайняв місце в багажнику”, - повідомили прикордонники.

Уточнюється, що пасажири хотіли перетнути кордон. В цьому їм мав допомогти за 400 та 300 доларів кермувальник авта. 

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На порушників склали матеріали про адмінвідповідальність, а водію автомобіля загрожує кримінальна відповідальність.

  • Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні.

  • Бійці Держприкордонслужби затримали чергового чоловіка, який намагався втекти до Молдови через Дністер. Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води. 

  • Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.
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