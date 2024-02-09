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Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жінка працювала головним бухгалтером в окупаційній адміністрації.

Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності
Підозрювана у колабораційній діяльності мешканка Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці повідомили мешканці Харківської області про підозру у колабораційної діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час тимчасової окупації селища Шевченкове Куп’янського району обійняла посаду “виконуючої обов'язки головного бухгалтера територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Підозрювана видавала заробітну плату працівникам центру у російських рублях.

Поліцейські повідомили 60-річній жінці про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Співробітники поліції Харківської області підозрюють мешканку Вовчанська у співпраці з російськими окупантами.

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