Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Правоохоронці повідомили мешканці Харківської області про підозру у колабораційної діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час тимчасової окупації селища Шевченкове Куп’янського району обійняла посаду “виконуючої обов'язки головного бухгалтера територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Підозрювана видавала заробітну плату працівникам центру у російських рублях.

Поліцейські повідомили 60-річній жінці про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Служба безпеки України повідомила, що викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області.

Співробітники поліції повідомили 39-річному мешканцю міста Куп’янськ у Харківській області про підозру у тому, що той працював у незаконно створеній поліції.

Співробітники поліції Харківської області підозрюють мешканку Вовчанська у співпраці з російськими окупантами.