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Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораційній діяльності

Поліцейські повідомили жінці про підозру заочно.

Співробітники поліції Харківської області підозрюють мешканку Вовчанська у співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації 47-річна жінка добровільно погодилась обійняти посаду "заступника начальника сектору діловодства" у тимчасовій цивільній адміністрації міста”, - зазначили в поліції.

Жінка займалась організацією робіт із житлово-комунального господарства по Вовчанську за погодженням з російськими окупантами.

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Також підозрювана неодноразово публічно висловлювалась щодо правильності та правомірності поширення російського суверенітету на території України. Жінка, крім того, схвалювала дії російського президента.

Поліцейські повідомили жінці про підозру заочно. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

  • Поліцейські Харківської області повідомили про підозру у співпраці з російськими окупантами жінці, яка працювала “начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району”.

  • Працівники поліції повідомили колишній безробітній та охоронцю хлібокомбінату про підозру у співпраці з окупантами. За даними правоохоронців мешканці Харківської області стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

  • Слідчі поліції заочно повідомили 28-річному мешканцю Вовчанська Харківської області про підозру у колабораційній діяльності.

  • Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області.

  • Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.

  • Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.

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