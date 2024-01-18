Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораційній діяльності

Співробітники поліції Харківської області підозрюють мешканку Вовчанська у співпраці з російськими окупантами.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Під час окупації 47-річна жінка добровільно погодилась обійняти посаду "заступника начальника сектору діловодства" у тимчасовій цивільній адміністрації міста”, - зазначили в поліції.
Жінка займалась організацією робіт із житлово-комунального господарства по Вовчанську за погодженням з російськими окупантами.
Також підозрювана неодноразово публічно висловлювалась щодо правильності та правомірності поширення російського суверенітету на території України. Жінка, крім того, схвалювала дії російського президента.
Поліцейські повідомили жінці про підозру заочно. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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