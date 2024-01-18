Окупанти посилюють російську пропаганду напередодні “виборів президента РФ” на ТОТ України

Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити роспропаганду напередодні "виборів президента РФ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема на тимчасово окуповані території Херсонщини прибув адвокат Путіна, засуджений за педофілію, Скотт Ріттер із завданням дискредитувати Україну та союзників. Його супроводжують співробітники ГРУ Росії.

Також загарбницька “адміністрація” отримала списки “лояльних журналістів”, яким надаватиме супровід та виконуватиме їхні забаганки. Як зазначає ЦНС, турне агентів впливу Кремля із Заходу буде продовжуватись.