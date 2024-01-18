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Окупанти посилюють російську пропаганду напередодні “виборів президента РФ” на ТОТ України

Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини.

Окупанти посилюють російську пропаганду напередодні “виборів президента РФ” на ТОТ України
Фото: Центр нацспротиву

Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити роспропаганду напередодні "виборів президента РФ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Зокрема на тимчасово окуповані території Херсонщини прибув адвокат Путіна, засуджений за педофілію, Скотт Ріттер із завданням дискредитувати Україну та союзників. Його супроводжують співробітники ГРУ Росії.

Також загарбницька “адміністрація” отримала списки “лояльних журналістів”, яким надаватиме супровід та виконуватиме їхні забаганки. Як зазначає ЦНС, турне агентів впливу Кремля із Заходу буде продовжуватись.

  • На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна на майбутніх президентських виборах РФ.
  • Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте. 
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