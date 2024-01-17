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Росіяни зганяють на ТОТ України заробітчан із Центральної Азії та Білорусі

Заробітчан з Азії помітили у Маріуполі та на ТОТ Херсонщини.

Росіяни зганяють на ТОТ України заробітчан із Центральної Азії та Білорусі
Фото: EPA/UPG

Представник Центру національного спротиву ССО заявив, що у тимчасово окупований Маріуполь Росія завезла близько 50 тисяч заробітчан. Серед яких і росіяни, і представники Центральної Азії, і білоруси.

Про це заявив представник Центру національного спротиву ССО на пресконференції, пише "Укрправда"

"За нашими даними, в тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії", – зазначили у відомстві.

За його словами, наразі у тимчасово окупованому місті мешкає принаймні вдвічі менше людей, аніж до повномасштабного вторгнення, тому окупаційна влада хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС також зауважив, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет, як з Росії, так і з країн Центральної Азії, і на ТОТ вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів.

Крім того, в Маріуполі та на тимчасово окупованій Херсонщині були помічені заробітчани з Білорусі.

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