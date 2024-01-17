Одним із його завдань було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів.

Співробітник судноремонтного заводу, який передавав ворогу дані про енергооб’єкти та морпорт Ізмаїла, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл.

Насамперед ворога цікавили координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.

Також, перебуваючи на робочому місці, поплічник агресора збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу.

Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

При цьому чоловік усвідомлював, що ця інформація може бути використана державою-агресором для обстрілів.

Правоохоронці затримали його у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

На вирок суду він очікував під вартою.