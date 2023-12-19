Засуджений також є підозрюваним у справі про заворушення “Антимайдану” 2 травня 2014 року в Одесі.

В Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду з окнфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Засуджений також є підозрюваним у кримінальному провадженні за обставинами масових заворушень на боці проросійських угруповань "Антимайдан" 2 травня 2014 року в Одесі. Від слідства переховувався на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Прокурори у суді довели, що він з власної ініціативи вийшов на представників російської спецслужби і запропонував свою допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань агресора, чоловік збирав розвіддані щодо сил і засобів ЗСУ, які розташовані на території Одеси та області, а також про наявність особового складу та військової техніки на ділянці так званого "українсько-придністровського кордону".

У зоні особливої уваги ворога була інформація про осіб, причетних до агентурного апарату СБУ та правоохоронних органів України, які в тому числі діють на території "ПМР".

Розвіддані агент передавав своєму куратору – майору "міністерства державної безпеки ПМР", який діяв в інтересах РФ.

Засудженого затримали після одержання імітаційних даних від нібито завербованого ним співробітника СБУ.

Раніше СБУ повідомила, що в Одесі агент ворога, який планував йти в нардепи, “здавав” місця дислокації Сил оборони та об’єктів інфраструктури. В якості винагороди за свої "послуги" одесит зажадав фінансування для висування у депутати Верховної Ради найближчого скликання. А у разі окупації Одещини – очолити регіон.