"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця запускає першу електричку Dnipro City Express

На першому етапі вона курсуватиме за маршрутом Дніпро - Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Укрзалізниця запускає першу електричку Dnipro City Express
Dnipro City Express
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця дає старт новому проєкту міської мобільності в черговому регіоні - систему Dnipro City Express запустять у Дніпрі вже з 20 грудня цього року.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використанням оновленого та сучасного рухомого складу велике місто з його передмістям та містами-сателітами.

На першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро - Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Підписуйтесь на наш Google News

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції складе приблизно 40 хвилин, а вартість - від 12 до 18 гривень.

На маршруті курсуватимуть відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще - портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Що таке Kyiv City Express

Проєкт бере відлік з 21 березня 2022 року, коли біля Києва ще тривали бої з росіянами. Тоді Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. Пізніше, в травні, до Kyiv City Express додали нові рейси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies