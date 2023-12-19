Укрзалізниця запускає першу електричку Dnipro City Express

На першому етапі вона курсуватиме за маршрутом Дніпро - Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Укрзалізниця дає старт новому проєкту міської мобільності в черговому регіоні - систему Dnipro City Express запустять у Дніпрі вже з 20 грудня цього року.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використанням оновленого та сучасного рухомого складу велике місто з його передмістям та містами-сателітами.

На першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро - Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції складе приблизно 40 хвилин, а вартість - від 12 до 18 гривень.

На маршруті курсуватимуть відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще - портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Що таке Kyiv City Express

Проєкт бере відлік з 21 березня 2022 року, коли біля Києва ще тривали бої з росіянами. Тоді Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. Пізніше, в травні, до Kyiv City Express додали нові рейси.