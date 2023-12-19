Україні вдається перехоплювати путінську “суперзброю” ракети “Кинджал”, – Міноборони Британії

У 2018 році Путін хизувався, що ракети цього типу неможливо збити.

Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що Росія 14 грудня, схоже, вперше з серпня цього року застосувала балістичну ракету повітряного запуску Х-47М2 "Кинджал" (AS-24 KILLJOY – за класифікацією НАТО). Росія запустила щонайменше одну ракету в центральну Україну, ймовірно, по військовому аеродрому.

Відомство зазначає, що одна з шести “суперзброй”, про які Путін оголосив у 2018 році, ракети “Кинджал” була призначена відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні в Україні Росія зарезервувала зброю для, на її думку, високоцінних, добре захищених цілей.

“KILLJOY (ракета “Кинджал”, – ред.) майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют. Багато з його запусків, схоже, не потрапили в ціль, але Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито “непереможної” системи”, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 December 2023.



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Минулого тижня Повітряні сили ЗСУ розповіли про російську атаку “Кинджалами” по Україні. Зокрема, один з “Кинджалів” збили на Київщині.