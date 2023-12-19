Головне за ніч та ранок вівторка, 19 грудня: 105 бойових зіткнень, 17 відбитих штурмів на Запоріжжі

Російські війська наступають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, аби захопити нові населені пункти Донецької та Харківської областей. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "шторм z" та "шторм v". "Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області", - пояснив Сирський.

На Лиманському напрямку окупанти перейшли до постійних атак позицій наших військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога", - наголосив Сирський.

Він також зазначив, що низку рішень щодо способів знищення ворога командування приймало безпосередньо в районах бойових дій.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 105 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Запорізькому напрямку наші оборонці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1140 окупантів, 15 ворожих танків, 19 бронемашин та крилату ракету. Загалом Росія вже втратила в Україні 348 300 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі сили протиповітряної оборони збили два російських безпілотники над Хмельницькою областю.

Про це повідомило Командування Повітряних сил. "Уночі 19 грудня 2023 року на Хмельниччині знищено два із двох "шахедів", якими противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться в повідомленні.

Здійснений 18 грудня запуск міжконтинентальної балістичної ракети свідчить про систематичне ігнорування режимом КНДР резолюцій Радбезу ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР.

Про це повідомила пресслужба МЗС України. "Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому”, – запевнили в МЗС.

Також у МЗС нагадали, що рішуча реакція має слідувати і щодо дій тих країн, насамперед РФ, які у порушення міжнародних зобов’язань сприяють розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм і продовжують заборонену співпрацю з КНДР.

На північному заході Китаю унаслідок землетрусу загинули щонайменше 116 людей, ще сотні травмовані. Землетрус трапився у понеділок в провінції Ганьсу, повіті Цзішань, пише CNN.

Місцева влада повідомила, що пошкоджено близько 4700 будинків. За словами офіційних осіб, на даний момент у Ганьсу поранено 397 осіб, зокрема 16 у критичному стані та 76 у важкому стані.

За даними CCTV, у сусідній провінції Цинхай загинули одинадцять людей. Землетрус стався незадовго до півночі, коли багато хто спав у своїх будинках. За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, його магнітуда становила 5,9 бала на невеликій глибині. Управління з питань землетрусів Китаю дало трохи вищі показники – 6,2 бала.

Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд.

Потужні землетруси не є рідкістю для Китаю, особливо на південному заході, де стикаються дві тектонічні плити. У 20008 в провінції Сичуань внаслідок землетрусу в 7,9 балів загинули близько 90 000 людей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!