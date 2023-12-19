Україна рішуче засуджує ракетні випробування, проведені КНДР

Також рішуча реакція має слідувати і щодо дій РФ, яка сприяє розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм.

Здійснений 18 грудня 2023 року запуск міжконтинентальної балістичної ракети свідчить про систематичне ігнорування режимом КНДР резолюцій Радбезу ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому”, - запевнили в МЗС.

Також у МЗС нагадали, що рішуча реакція має слідувати і щодо дій тих країн, насамперед Російської Федерації, які у порушення міжнародних зобов’язань сприяють розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм і продовжують заборонену співпрацю з КНДР.

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