Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Те, що канцлер Німеччини зробив на саміті, увійде в історію", – Кулеба
"Те, що канцлер Німеччини зробив на саміті, увійде в історію", – Кулеба
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
ГоловнаСвіт

Україна рішуче засуджує ракетні випробування, проведені КНДР

Також рішуча реакція має слідувати і щодо дій РФ, яка сприяє розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм.

Україна рішуче засуджує ракетні випробування, проведені КНДР
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Здійснений 18 грудня 2023 року запуск міжконтинентальної балістичної ракети свідчить про систематичне ігнорування режимом КНДР резолюцій Радбезу ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому”, - запевнили в МЗС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також у МЗС нагадали, що рішуча реакція має слідувати і щодо дій тих країн, насамперед Російської Федерації, які у порушення міжнародних зобов’язань сприяють розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм і продовжують заборонену співпрацю з КНДР.

Останні новини про ракетну програму КНДР

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies