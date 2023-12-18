ЄС хоче продовжити пільговий період для імпорту деяких видів російської сталі, – Bloomberg

Країни-члени Європейського Союзу мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року. Про це пише видання Bloomberg з посиланням документи.

У жовтні 2022 року ЄС заборонив імпорт прокату, сталевих напівфабрикатів із Росії, але надав пільговий період для відправлення деяких товарів до 1 жовтня 2024 року. Цей період буде продовжено до жовтня 2028 року, як свідчать документи з якими ознайомилися у виданні.

За інформацією видання, таке рішення мають узгодити держави-лідери ЄС і воно може змінитися.

Пільговий період дозволяє найбільшому російському металургійному підприємству ПАТ «НЛМК», який не є підсанкційним у ЄС, постачати сталеві сляби на переробку на спільне підприємство з інвестиційним підрозділом уряду Валлонії в Бельгії, який володіє заводами по всій Європі.

Тож підприємство попросило продовжити пільговий період в обмін на інвестиції в нову електродугову піч, яка повинна зробити продукцію більш екологічною.