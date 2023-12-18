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ЄС хоче продовжити пільговий період для імпорту деяких видів російської сталі, – Bloomberg

Продовжити імпорт сталі з Росії пропонують на 4 роки.

ЄС хоче продовжити пільговий період для імпорту деяких видів російської сталі, – Bloomberg
Фото: aa.com.tr

Країни-члени Європейського Союзу мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року. Про це пише видання Bloomberg з посиланням документи.

У жовтні 2022 року ЄС заборонив імпорт прокату, сталевих напівфабрикатів із Росії, але надав пільговий період для відправлення деяких товарів до 1 жовтня 2024 року. Цей період буде продовжено до жовтня 2028 року, як свідчать документи з якими ознайомилися у виданні. 

За інформацією видання, таке рішення мають узгодити держави-лідери ЄС і воно може змінитися.

Пільговий період дозволяє найбільшому російському металургійному підприємству ПАТ «НЛМК», який не є підсанкційним у ЄС, постачати сталеві сляби на переробку на спільне підприємство з інвестиційним підрозділом уряду Валлонії в Бельгії, який володіє заводами по всій Європі.

Тож підприємство попросило продовжити пільговий період в обмін на інвестиції в нову електродугову піч, яка повинна зробити продукцію більш екологічною.

  • У листопаді група держав-членів Євросоюзу наполягала на пом'якшенні пропозицій ЄС, які спрямовані проти обходу антиросійських санкцій.
  • У березні 2023 року Канада заборонила імпорт усієї російської продукції зі сталі та алюмінію.
  • Рада ЄС ухвалила 18 грудня дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну Росії проти України. Експортерам ЄС за контрактом заборонили реекспорт до Росії особливо чутливих товарів і технологій. Це поширюється на товари, що використовуються у російських військових системах, виявлені на полі бою в Україні або мають вирішальне значення для розробки, виробництва чи використання цих військових систем, а також авіаційні товари та озброєння.
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