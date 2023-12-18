Парламент Болгарії скасував податок на транзит російського газу і заборонив "Лукойлу" переробляти нафту з РФ

Парламент Болгарії ухвалив у першому та другому читанні заборону на експорт палива, виробленого з російської нафти, з 1 січня 2024 року, передають BNT News.

Крім того, з 1 березня "Лукойлу" заборонили переробляти російську нафту і відмінили податок на транзит російського газу на вимогу Угорщини.

Болгарія скористалася виключенням із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під дію санкцій та яке принесло Росії мільйони євро.

Що відомо про податок Болгарії на транзит російського газу