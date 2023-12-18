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Парламент Болгарії скасував податок на транзит російського газу і заборонив "Лукойлу" переробляти нафту з РФ

Обмеження запроваджують із 1 січня 2024 року, а щодо "Лукойлу" -  березня.

Парламент Болгарії скасував податок на транзит російського газу і заборонив "Лукойлу" переробляти нафту з РФ
Фото: bgflags.com

Парламент Болгарії ухвалив у першому та другому читанні заборону на експорт палива, виробленого з російської нафти, з 1 січня 2024 року, передають BNT News.

Крім того, з 1 березня "Лукойлу" заборонили переробляти російську нафту і відмінили податок на транзит російського газу на вимогу Угорщини.

Болгарія скористалася виключенням із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під дію санкцій та яке принесло Росії мільйони євро. 

Що відомо про податок Болгарії на транзит російського газу

  • Болгарія запровадила податок на транзит російського газу у жовтні цього року. Згідно із законом, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.
  • Нещодавно прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков визнав, що Будапешт попередив його країну про вето на вступ до Шенгену, якщо Софія не скасує податок на транзит російського газу.
  • Опісля угорське Міністерство закордонних справ підтвердило, що Будапешт накладе вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо країна не скасує податок на транзит російського газу.
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