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Угорщина шантажувала Болгарію Шенгеном через податок на транзит російського газу, - прем'єр Денков

Будапешт скаржився, що податок призведе до збільшення цін на газ на 20%.

Угорщина шантажувала Болгарію Шенгеном через податок на транзит російського газу, - прем'єр Денков
Ніколай Денков
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков визнав у четвер, 14 грудня, що Будапешт попередив його країну про вето на вступ до Шенгену, якщо Софія не скасує податок на транзит російського газу, передає Euractiv.

Річ у тім, що через цей податок Угорщині дорожче обійдеться імпорт блакитного палива з РФ через територію Болгарії. Будапешт та Белград заявили, що податок призведе до збільшення цін на газ на 20%, на що Софія відповіла, що витрати має нести "Газпром".

"Для довідки: Угорщина надіслала офіційне, хоч і низькорівневе повідомлення, що якщо ми не скасуємо плату за газ, вони накладуть вето на Шенген. Тому ми вирішили, що на даному етапі немає потреби створювати перешкоди", — сказав Денков.

Цю вимогу Будапешт озвучив, як повідомили джерела видання, минулого тижня на зустрічі на рівні послів ЄС.

Дипломат ЄС повідомив, що Будапешт використав шантаж в «іранському стилі» як у випадку пропозиції України розпочати переговори про вступ, так і щодо заявки Болгарії на Шенгенську зону.

Що відомо про податок Болгарії на транзит російського газу

  • Країна запровадила його цьогоріч у жовтні. Новий законопроєкт передбачав збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Документ був спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.
  • Однак днями стало відомо, що Болгарія відтерміновує оподаткування транзиту російського газу через членство у Шенгенській зоні.
  • До цього Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію трубопровід, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації постачання,
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