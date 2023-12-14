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Володимир Зеленський перебуває у Німеччині з неоголошеним візитом (оновлено)

Метою перебування Зеленського є відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів.

Володимир Зеленський перебуває у Німеччині з неоголошеним візитом (оновлено)
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський прибув до Німеччини із неоголошеним візитом.

Про це пише  "Європейська правда" з посиланням на DPА.

За словами видання, президент України приземлився у Франкфуртському аеропорту, після чого його супроводили правоохоронці на зустріч у регіоні Рейн-Майн.

Як повідомило видання із посиланням на речника президента Сергія Никифорова під час візиту, метою перебування Зеленського є відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів.

Раніше стало відомо, що лідери ЄС не запросили на саміт Зеленського через побоювання реакції Орбана, попри те, що президент України хотів бути присутнім у Брюселі. 

Також нещодавно Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Норвегії, де обговорив із парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю

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