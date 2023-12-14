Фіни хочуть повністю закрити кордони із Росією

Фінляндія планує повністю закрити кордони із Росією.

Про це пише Європейська правда із посиланням на фінські ЗМІ.

Уряд Фінляндії повинен зібратися сьогодні, 14 грудня, ввечері, щоб ухвалити рішення. Видання зазначає, що канцлер ще має висловити свою думку, але політична воля до закриття кордону вже є.

Таке рішення аргументують російським дозволом на перетин фінського кордону шукачами притулку після того, як запрацювали два пункти пропуску на кордоні з РФ. Вони мали бути відкритими до 14 січня 2024 року, проте уряд Фінляндії зазначав, що готовий в будь-який момент відмінити рішення.