Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць, - держсекретар Міноборони Латвії

За місяць Росія може виробити або відремонтувати близько 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зробити Європа.
Про це на Ризькому безпековому форумі заявив державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс, пише Delfi.
"Якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки і зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко й точно", — зазначив Гарісонс.
За його словами, можна збільшити кількість солдатів, але потрібне озброєння та техніка. Чиновник наголосив, що Європейський Союз може з цим впоратися.
"Ми можемо збільшити кількість солдатів, але нам потрібна і зброя, танки та інші речі, які поки нема кому зробити в такій кількості, щоб забезпечити наявні потреби", - сказав Гарісонс, додавши, що для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку Європейський Союз, як і раніше, може збільшити.
Голова правління Латвійської федерації індустрії оборони та безпеки
Еліна Егле відзначила, що країни Європи розділені на дві частини. Одна - каже, що вони фактично перебувають у стані війни, вважаючи, що треба діяти швидше, а інша - вважає за краще фактично не говорити про війну в Україні та ситуацію з безпекою в регіоні.
Тому, наголосила Егле, необхідно продовжувати переговори та говорити про ці проблеми
Вона зазначила, що Інститут зовнішньої політики Латвії вже п'ятий рік організує Ризький безпековий форум, об'єднуючи експертів міжнародного рівня в галузі безпеки, політики, технологій, освіти та оборони.
- У березні стало відомо, що Росія повертає із баз зберігання старі радянські танки Т-54 та Т-55, яким більше 70-ти років.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні Сили оборони України знищили 5 692 російських танки.
- У липні видання Bloombergповідомило, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків, але для перемоги потрібно більше, ніж паритет у танках.