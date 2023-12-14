Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць, - держсекретар Міноборони Латвії

Для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку ЄС, як і раніше, може збільшити.

За місяць Росія може виробити або відремонтувати близько 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зробити Європа.

Про це на Ризькому безпековому форумі заявив державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс, пише Delfi.

"Якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки і зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко й точно", — зазначив Гарісонс.

За його словами, можна збільшити кількість солдатів, але потрібне озброєння та техніка. Чиновник наголосив, що Європейський Союз може з цим впоратися.

"Ми можемо збільшити кількість солдатів, але нам потрібна і зброя, танки та інші речі, які поки нема кому зробити в такій кількості, щоб забезпечити наявні потреби", - сказав Гарісонс, додавши, що для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку Європейський Союз, як і раніше, може збільшити.

Голова правління Латвійської федерації індустрії оборони та безпеки

Еліна Егле відзначила, що країни Європи розділені на дві частини. Одна - каже, що вони фактично перебувають у стані війни, вважаючи, що треба діяти швидше, а інша - вважає за краще фактично не говорити про війну в Україні та ситуацію з безпекою в регіоні.

Тому, наголосила Егле, необхідно продовжувати переговори та говорити про ці проблеми

Вона зазначила, що Інститут зовнішньої політики Латвії вже п'ятий рік організує Ризький безпековий форум, об'єднуючи експертів міжнародного рівня в галузі безпеки, політики, технологій, освіти та оборони.